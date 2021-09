GF Vip, per Amedeo Goria vita stravolta a 68 anni? Mentre lui è rinchiuso, le clamorose foto della fidanzata

30 settembre 2021 a

Rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip per Amedeo Goria potrebbero arrivare presto sorprese. Il concorrente del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini potrebbe diventare padre alla bellezza di 67 anni. Nulla di concreto al momento, ma le foto diffuse da Fanpage sembrano non lasciare dubbi. Negli scatti si vede Vera Miales, attuale fidanzata dell’ex giornalista sportivo, mentre passeggia con un pancino assai sospetto.

Vestita attillatissima con un abito bianco la modella moldava pare mostrare una certa rotondità proprio all'altezza della pancia. La diretta interessata raggiunta ha preferito non rilasciare commenti, ma chi la conosce ha dichiarato che la gravidanza non è nei piani della ragazza. Qualche tempo fa Goria aveva ammesso di non voler allargare la famiglia data l'età.

Alle spalle infatti il giornalista ha un matrimonio con Maria Teresa Ruta e due figli: Gian Amedeo Goria e Guenda Goria, entrambi adulti. Se dunque la Miales fosse davvero incinta per il concorrente del Gf Vip, da settimane lontano dal mondo esterno, potrebbe essere un evento inaspettato. D'altronde la coppia è insieme da qualche mese e l'età, lei 36enne, lui di qualche anno più grande, ha già sollevato la polemica. E chissà se riusciranno a superarla.

