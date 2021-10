Gf Vip, furia di Alfonso Signorini: "Scene orribili, staccatemi il collegamento". Intervengono gli autori

02 ottobre 2021 a

a

a

La polemica non si placa al Grande Fratello Vip. Nella puntata dell'1 ottobre del programma di Canale 5 si è assistito a di tutto. Il motivo? Alfonso Signorini ha preso le difese di Soleil Sorge accusata di razzismo. L'influencer, in un momento di caos e liti, ha detto a Samy Youssef e Ainett Stephens: "Basta urlare come scimmie". Una frase che ha scatenato subito l'ira degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Per il conduttore quanto detto da Soleil altro non è che un'uscita infelice.

"Io e la Bruganelli? Quella foto..." Magalli a Verissimo, una bomba sul Gf Vip: ora Signorini che dice?

Immediata la reazione di Ainett, Francesca Cipriani e Samy che sono andati su tutte le furie costringendo Signorini a staccare il collegamento: "Toglietemi l’audio. Sceneggiate che non mi piacciono. Autori richiamate i concorrenti all’educazione". Solo quando il clima si è tranquillizzato il conduttore è tornato a parlare con i concorrenti: "Abbiamo assistito a delle scene orribili…Tanta cattiva educazione e mancanza di civiltà…Quando manca il dialogo si passa sempre dalla parte del torto".

"Ora mi reprimo, ma da giovane...". Giucas Casella, la più intima delle confessioni sessuali: tutti muti al Gf Vip

Inutili i tentativi di Signorini di far riappacificare Ainett e Solei. La seconda si è nuovamente scusata, questa volta davanti a tutti ma la prima non ne ha voluto sapere: "Le sue scuse non sono state sincere. Quando tu dai della scimmia a una persona di colore sai che è razzista".

"Solo se mi pagano bene". Lo "sfregio" a Maria De Filippi: Gf Vip, parole pesantissime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.