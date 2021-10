Gf Vip, "sembrate delle scimmie"? Alfonso Signorini smonta i deliri sul razzismo e viene linciato: siamo alla follia

02 ottobre 2021 a

Rivolta in corso al Grande Fratello Vip, dove diversi concorrenti non hanno affatto gradito come Alfonso Signorini ha gestito il caso scatenato dalle parole di Soleil Sorge. Tutto è partito da quel “perché urlate? Sembrate delle scimmie” che la concorrente ha rivolto a un gruppo che stava discutendo, all’interno del quale c’erano anche Ainett Stephens e Sami Youssef. Subito sono partite sui social diverse accuse di razzismo, cavalcate poi anche dai diretti interessati.

Ma Signorini ha voluto smontare subito il caso e provato a usare il buonsenso, anche se così facendo ha fatto arrabbiare diversi concorrenti, oltre che una fetta di telespettatori. “Quello che sta accadendo in casa - ha dichiarato il conduttore del Gf Vip - è proprio la dimostrazione di come la situazione ci stia scappando di mano. Stanno perdendo la brocca, c’è pure gente che piange. Io velo dico, queste cose non le accetto. Capisco il disagio di Ainett, che ha provato sulla pelle il problema vero del razzismo, capisco il disagio di Sami che è arrivato addirittura sul barcone, capisco il disagio di Raffaella (Fico, ndr) ogni volta che porta la sua bambina a scuola, ma proprio perché voi vivete quel disagio non potete pensare neanche lontanamente che Soleil abbia idee razziste”.

Tutto è stato derubricato a “frase infelice”, cosa che effettivamente è stata: per quanto possa aver dato fastidio ad alcune persone, era chiaro che non c’era alcun intento offensivo o razzista. La posizione espressa da Signorini non è però piaciuta ad alcuni concorrenti: soprattutto Ainett e Jo Squillo sono apparse sul piede di guerra, ventilando addirittura la possibilità di abbandonare il gioco. Insomma, Signorini linciato perché si schiera contro il politicamente corretto, in un'accezione - quella del caso in questione - che è francamente ridicola. Quella frase, di razzista, non aveva niente...

