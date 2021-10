Gf Vip, Sonia Bruganelli al vetriolo con Magalli: "Vuole guadagnarci anche lui"

Francesco Fredella 02 ottobre 2021 a

Verrebbe da dire: facciamoci "I fatti vostri", proprio come la famosa trasmissione condotta per molti anni da Giancarlo Magalli (che ha lasciato il testimone a Salvo Sottile). Il battibecco in tv tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe inizia da lontano, ma tutto precipita dopo la foto che la moglie di Paolo Bonolis pubblica con l'ex conduttore di Rai2 (acerrimo nemico della Volpe quando lo affiancava nel programma di Guardì).

Sonia sostiene che quel selfie è frutto di una casualità, nessun frecciatina alla Volpe. Che non l'ha mandato giù ed ha commentato: "Dio li fa e poi li accoppia". Caos in studio al Grande Fratello Vip. Ma adesso parla Magalli, che a Verissimo smentisce la Bruganelli: la foto, insomma, sarebbe frutto di una provocazione ad hoc alla Volpe. Condizionale d'obbligo. "Selfie con Sonia? Una provocazione per Adriana Volpe": parole di Magalli alla Toffanin.

E la Bruganelli, solleticata da Alfonso Signorini su Canale 5, rincara la dose: “Ma Magalli che abbia voluto fare la provocazione… Aveva questa intenzione probabilmente. Avendo visto tutto questo clamore avrà detto mo che sono l'unico che non ci guadagna?”. La Volpe, che era apparsa in studio con i popcorn, conferma che tutto è andato come pensava. Liscio come l'olio. Caso chiuso?

