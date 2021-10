Uomini e Donne, il dramma di Vanessa Spoto: "Quanti chili sono arrivata a pesare", ecco le sue condizioni

02 ottobre 2021 a

Un momento drammatico per Vanessa Spoto, ex fidanzata di Massimiliano Mollicone e corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A parlarne è la diretta interessata, la quale spiega i problemi di peso che ha avuto dopo la rottura con il fidanzato. Il punto è che Vanessa è dimagrita. Troppo.

"Negli ultimi mesi avevo perso troppi chili, ero arrivate a pesarne 54 e di norma dovrei pesare 10 chili in più - ha premesso la Spoto -. Oggi finalmente sono riuscita a riprendere 4 chili, sono molto felice perché piano piano riesco ad ottenere ciò che ho sempre desiderato", ha rimarcato.

Ma non è tutto. Nel periodo nero di Vanessa Spoto c'è stato spazio anche per un incendio del quale ha rischiato di rimanere vittima, fiamme che si sono scatenata in una fabbrica nei pressi di casa sua. Vanessa ha spiegato che quando si è scatenato l'incendio non si trovava a casa e che però il padre, che era solo, si è svegliato di soprassalto per il fragore dell'esplosione che ha interessato la struttura. Vanessa ha poi rivelato il sollievo che ha provato quando ha scoperto che non c'erano feriti, tutti insomma stavano bene.

Come detto, nel suo recente passato, a pesare è stata la rottura con Mollicone, un addio duro, aspro, insomma una storia che non ha certo avuto un lieto fine, con codazzo di polemiche e frecciate reciproche che si sono scagliati sui social. La storia è naufragata dopo una breve convivenza a casa di Massimiliano: sotto allo stesso tetto, troppe liti e discussioni, fino alla rottura.

