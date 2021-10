Gf Vip, baci appassionati tra Alex Belli e Nicola Pisu: "Questo è il mio ragazzo", cosa è successo nella notte

04 ottobre 2021 a

Una notte di baci e passione quella che gli inquilini della casa del Gf Vip hanno trascorso ieri. I baci, in particolare, sono scattati tra Alex Belli e Nicola Pisu. I due si sono lasciati andare a diversi momenti di intimità durante la festa di compleanno organizzata per Carmen Russo. Ad influire, probabilmente, qualche bicchiere di troppo bevuto. Come si nota dai video mandati in onda e come riporta Leggo, sarebbe stato Nicola il primo a baciare Alex, prendendogli il viso tra le mani durante un ballo.

Poco dopo, invece, è stato Alex ad avvicinarsi al ragazzo e a baciarlo, scherzando con i coinquilini: "Questo è il mio ragazzo", ha detto infatti tra le risate generali. I telespettatori, però, si chiedono se i baci siano solo frutto di un contesto goliardico o se siano stati voluti per un interesse reciproco. In ogni caso, nessuno se lo aspettava, anche perché l'attore si è sposato di recente con la giovane modella Delia Duran.

Sulla vita sentimentale di Pisu, invece, si sa molto poco. Nato nel 1989 da Antonello Pisu e Patrizia Mirigliani, imprenditrice e figlia del patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, si è sempre dichiarato single. Durante l'intervista fatta dalla redazione del reality di Canale 5 ha detto: "Non sono fidanzato ma potrebbe succedere di trovare l'amore nella casa".

