Gf Vip, "massa di imbecilli e cerebrolesi". Disastro in regia, microfono aperto: l'autore insulta i concorrenti, il video

Clamorosa gaffe per gli autori del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dimenticandosi di spegnere il microfono collegato con gli inquilini all'interno della casa, uno di loro ha detto: "Una massa di imbecilli e cerebrolesi". Parole che sono state sentite sia dai concorrenti del reality, rimasti un po' perplessi, sia dai telespettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta. A parlare - come riporta FanPage - è una donna. Lo si capisce dalla voce. Subito dopo si sente la voce di un'altra autrice, più giovane, che allarmata cerca di risolvere la questione: "Si sente tutto".

A commentare l'episodio sono stati Davide Silvestri e Nicola Pisu. I due, piuttosto stupiti, si sono chiesti: "Ma ha detto cerebrolesi?". Lo scivolone è avvenuto questa mattina. Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu e altri concorrenti erano intenti a chiacchierare in giardino, quando all'improvviso si è sentita la voce della regia comunicare qualcosa ai microfoni.

I concorrenti, allora, pensando si trattasse di una comunicazione diretta a loro, hanno smesso di parlare tra di loro. Così da ascoltare quanto stavano per dire gli autori. Certo non si aspettavano quello che poi è successo. Come ricorda FanPage, comunque, non è la prima volta che i gieffini, anche nelle precedenti edizioni del reality, si sono trovati ad ascoltare le conversazioni della regia. Alcuni di loro, però, si chiedono adesso a chi fosse riferito quello sfogo.

