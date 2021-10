Gf Vip, Manuel Bortuzzo "condannato" a stare in casa? La frase tagliata dalla regia, una strana storia

Francesco Fredella 05 ottobre 2021 a

Momento show al Grande Fratello Vip. La ex di Manuel Bortuzzo entra nella casa. "Non ti abbattere, goditi a pieno ogni momento", dice Federica Pizzi. "Ritorna a essere te stesso". Manuel si commuove, dimostra di essere molto legato alla sua ex. E racconta: "Per come è delineato e definito il nostro rapporto, non mi aspettavo questo gesto. Sono felice per questa lettera e sicuramente mi farebbe piacere vederla".

Poi questa frase che non lascia scampo: "Le voglio ancora molto bene. Abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi. Sono felice per questa lettera e sicuramente mi farebbe piacere vederla". Bortuzzo sembra innamorato ancora di lei.

Intanto, nella notte Lulù si infila nel letto di Manuel Bortuzzo e la sorella Jessica interviene (tra loro, qualche settimana fa, c’era stato del tenero). Ma Manuel avrebbe pensando al ritiro. A causa di una cistite è stato colpito da febbre alta e avrebbe detto di essere pronto a lasciare la casa nel giro di quattro giorni, ma la regia - a quanto pare - pare che abbia censurato questa frase tagliando tutto. Per fortuna Manuel sta meglio, la sua guarigione è dietro l’angolo. Pericolo scampato e non dovrebbero più esserci ripensamenti dell’ultim’ora.

