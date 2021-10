Gf Vip, "sono un provocatore": la proposta esplosiva di Luigi Mastroianni ad Alfonso Signorini

Francesco Fredella 06 ottobre 2021 a

"GF Vip? Sono un provocatore e mi piacerebbe partecipare”: Luigi Mastroianni, influencer da 1 milione di followers, ora si racconta senza freni. E lo fa intervenendo in diretta su RTL102.5 News. Mastroianni risponde anche a quello che avrebbe detto tempo fa Andrea Zelletta, ex concorrente del reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5.

“Non so perché Andrea abbia detto questa cosa, io non mi sono mai proposto a nessun reality – confessa Mastroianni. Quest’anno c’era la possibilità che entrassi al GF, poi, per situazioni mie interne, mi sono tirato indietro. Mi piacerebbe però mettermi in gioco”. Insomma per Mastroanni potrebbero aprire le porte della tv, com'era avvenuto in passato. “Non dipende molto da me, non sono tra i personaggi più estrosi, ho un carattere un po’ diverso – dice. In realtà, io so essere molto giocherellone, mi lascio molto andare e sono anche un gran provocatore”.

Capitolo amore. Luigi conferma ancora una volta il suo grande amore con Anna Scuderi, che è lontana dal mondo della tv. “Non c’è modo di convincerla a partecipare a una diretta. Io la presenterei ben volentieri, è lei che è restia. Inoltre, è molto gelosa. Non arriva al punto di controllarmi il telefono, però basta che io parli o discuta con un’altra ragazza ed ecco che spuntano i primi attriti. Poi, però, capisce le situazioni ed è anche molto simpatica in questo senso”, racconta.

