Gf Vip, Adriana Volpe "ferita". Con Sonia Bruganelli situazione precipitata: clamoroso dietro le quinte

Al Grande Fratello Vip si parla più della guerra tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in studio che di quanto sta accadendo nella casa. Alfonso Signorini ha centrato la scelta delle sue due opinioniste, a fronte di concorrenti ancora un po' "mosci". E lo spettacolo arriva anche lontano dai riflettori, visto che la Bruganelli ha chiamato in causa anche Giancarlo Magalli.

L'antefatto è noto: la moglie di Paolo Bonolis ha passato una serata romana in compagnia del conduttore Rai, che è in guerra (anche legale) con la Volpe dai tempi passati a I fatti vostri. Ne è nata una discussione sulla volontarietà o meno di questa "provocazione", poi ammessa dallo stesso Magalli. Il fatto ha sì fatto discutere un po' tutta la Rete donando al Gf Vip ulteriore visibilità, ma pare aver deteriorato in maniera irrisolvibile anche i rapporti tra le due opinioniste.

Intervistata dal settimanale Oggi, la stessa Volpe lo sottolinea a chiare lettere: "Ha avuto una caduta di stile - spiega riguardo alla Bruganelli -, visto che ha fatto tutto lei…Ha provocato facendo quel post, e poi la sua tesi è stata smentita dallo stesso Magalli a Verissimo...".

"Mi ha ferita... - ha rincarato la Volpe, che era nella casa del GfVip come concorrente, due edizioni fa -. Ho fatto davvero di tutto per raccontarmi e farle capire il momento che sto vivendo...". Un momento non facile, visto che in ballo c'è anche la fine velenosa del suo matrimonio con Roberto Parli, che l'ha accusata ora di aver privilegiato la professione alla famiglia e alla loro figlia, partecipando al reality di Canale 5. "E’ in grosse difficoltà… - ha sottolineato la Volpe a proposito dell'ex marito - Provo un po’ rammarico per come sono andate le cose, ho paura e sono delusa".

