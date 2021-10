Uomini e donne, Armando Incarnato deriso per i capelli: si presenta così in studio, grosso imbarazzo

08 ottobre 2021 a

Qualcuno, per dirla con un tormentone comico di Gabriele Cirilli a Zelig, ha azzardato: "Armando, ma come caz***o porti sti capelli?". Si scherza, ovviamente, ma Armando Incarnato, protagonista di Uomini e donne, è stato letteralmente travolto da insulti e sfottò sui social da parte dei telespettatori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Motivo? Si è presentato in studio con un nuovo, singolare look: niente chioma impomatata, coma di consueto, ma ciuffo ribelle e fluente che, almeno a giudicare dai commenti, non è piaciuto molto ai fan.

Il buon Incarnato aveva già abituato corteggiatrici e pubblico ai suoi repentini cambi di stile. Ma stavolta i capelli lunghi, lisci e stirati hanno messo in mostra un effetto "a caschetto" piuttosto comico. Piove sul bagnato, visto che Armando è solitamente molto criticato per quello che dice, ed ora viene deriso anche per come si è presentato.

Come sottolinea il sito specializzato Gossipetv, qualcuno con molta ironia e un po' di perfidia lo ha paragonato a Lord Farquaad, vanesio "cattivo" della saga cartoon di Shrek. Nelle "Stories" della sua pagina Instagram, però, Incarnato ha deciso di replicare alle ironie spiegando: "Era una piega, avevo i capelli lisci, forse ho sbagliato la riga. Mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e ha ironizzato su di me non ha capelli in testa. Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi, a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente".

