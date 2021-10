Gf Vip, Giucas Casella devastato dalla Cipriani: "Mi fai male!". Dramma in diretta, ridotto così

09 ottobre 2021 a

a

a

Secondi di follia al Grande Fratello Vip. Una euforica Francesca Cipriani, dopo aver incontrato in giardino il fidanzato Alessandro, rientra in casa e in preda alla gioia più sfrenata inizia ad abbracciare tutte le coinquiline. Nel mucchio selvaggio c'è anche Giucas Casella, che ci lascia le penne. Anzi. i capelli. La giunonica ex Pupa e il secchione gli afferra per sbaglio la folta chioma corvina e gliela tira in maniera piuttosto violenta. Il mago inizia a urlare. Dolore vero, dolore puro. Il video sui social è già virale, così come la smorfia di un Giucas decisamente spiazzato, che urla con tutto il fiato che ha in gola "Mi fai male! Ma cosa c'entro io?". E intanto, tutti intorno ridono forse non intuendo la sofferenza del "senatore" della casa.

"Mamma mia, stavo per farlo". Soleil provoca, raptus di Manuel Bortuzzo: roba da matti al Gf Vip

Ma la Cipriani non se ne cura, la sua mente è altrove. Per la precisione, al fidanzato visto pochi secondi prima. Quando Alfonso Signorini gli annuncia il faccia a faccia (a distanza), Francesca esce letteralmente fuori di senno. Prima per la foga sfonda la porta, quindi blocca la chiusura dell'occhio del Grande Fratello. Inequivocabilmente, l'ottava puntata del reality di Canale 5 è un Cipriani show, anche perché nei giorni scorsi aveva vissuto momenti tormentati.

Gf Vip, crisi isterica per Francesca Cipriani: "Sto impazzendo". Fuori controllo, ora che si fa?



Le voci su un flirt passato tra il compagno e Soleil Sorge (anche lei nella casa) avevano agitato il gossip, e in settimana l'impossibilità di abbracciare fisicamente Alessandro aveva portato la Cipriani a un passo dalla crisi di nervi, con le coinquiline obbligate a trattenerla mentre urlava disperata "Non c'è Covid!". "Non devi avere dubbi! Anch’io ho le tue stesse insicurezze… - ha provato a rassicurarla il ragazzo -. Ci sono e ci sarò sempre per te".

"Pochezza del genere umano, non capisce, una che...": Katia Ricciarelli brutalizzata, chi la fa a pezzettini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.