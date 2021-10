Gf Vip, Maria Teresa Ruta umilia Amedeo Goria: "Vuoi sapere perché sei il mio ex?"

09 ottobre 2021 a

Regolamento di conti tra ex, in diretta. Al Grande Fratello Vip torna Maria Teresa Ruta, non da concorrente ma da semplice e interessata ospite. In gara infatti c'è il suo ex marito, Amedeo Goria. Il giornalista Rai è da settimane nel tritacarne per le avances spinte nei confronti di Ainett Stephens, con scene piuttosto esplicite e imbarazzanti anche considerata la sua età. Venerdì sera, peraltro, Alfonso Signorini gli ha mostrato le immagini della sua attuale compagna, Vera Miales, con un pancino sospetto. "Ma aspettate un bambino?", gli ha chiesto il padrone di casa. Goria, esterrefatto, ha trovato solo la forza di balbettare: "Non credo, siamo stati attenti". E addirittura ai compagni di reality avrebbe confidato l'intenzione di diffidare la modella moldava dall'affrontare ulteriormente la questione.

Prima, però, ha dovuto vedersela con la rabbia della Ruta, che gliele ha cantate in diretta. "Sono venuta per puntualizzare due cose - dice Maria Teresa -. Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perché Roberto è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te. Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno qualcuno dopo quello che ha visto ha capito anche i motivi. Mi hanno scritto in tanti 'hai visto cos'ha fatto il tuo ex marito'... se sei diventato ex un motivo ci sarà. I nostri figli sono straordinari, quando parli ricorda il grande giornalista che è in te e certe cose tienitele per te soprattutto se i ragazzi non le sanno".

"Ti amo sempre anche se a modo mio - le ha risposto imbarazzato Amedeo -. Sono felice che tu stia con Roberto e dell'amore dei miei figli. Ci frequentiamo di meno perchè lei ha la sua vita io ho altre storie, forse troppe. Ho riconosciuto i miei peccati".

