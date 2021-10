Amici, “io me ne vado”: fatta a pezzi dalla De Filippi, Flaza sbrocca. Fuori controllo, senza precedenti su Canale 5

11 ottobre 2021 a

La quarta puntata di Amici, andata in onda eccezionalmente di lunedì 11 ottobre per lasciar spazio alla Nazionale di calcio impegnata in Nations League, ha riservato diversi colpi di scena. In particolare ha fatto esplodere i social per la strigliata che Maria De Filippi ha riservato a Flaza e Inder. Criticati perché non starebbero affrontando la scuola nella maniera corretta, tra mancanze di rispetto nei confronti dei professori e delle regole in generale.

In particolare è stato mostrato al pubblico come i due si siano presentati tardi alle lezioni, abbiano usato il cellulare quando non consentito. In più la cantante si è lamentata per le immagini trasmesse in televisione, decidendo di usare gli occhiali da sole per nascondersi durante le riprese. La De Filippi ha mostrato ai due la porta per uscire da scuola: varcatela, se non vi stanno bene le regole. In risposta Flaza, una volta rientrata in casetta, si è sfogata duramente contro la conduttrice di Amici.

“Stavolta non è giusta - ha sbottato - hanno fatto vedere delle cose. Io non credo di essere stata l’unica a usare il cellulare. Non posso essere smer*** così. Fai vedere che ho saltato la palestra, ma non sai che è stata la fisioterapista a consigliarmelo. C’è un retroscena a tutto questo e io non devo apparire come una m***”. Infine lo sfogo è degenerato: “Io prendo le mie cose e me ne vado. Ho fatto ritardo una sola volta, non ci sto”.

