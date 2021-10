Amici di Maria De Filippi, Inder e la cacciata lampo. Anna Pettinelli vede il video e lo umilia: "Come mi sono sentita"

12 ottobre 2021 a

Monta il caso Inder ad Amici di Maria De Filippi. E anche Anna Pettinelli rinuncia a difendere il suo allievo, cantante di origini indiane in grado di alternare repertorio inedito in italiano e nella propria lingua. Il talento e l'originalità, però, da soli non bastano. Con il ragazzo Rudy Zerby non ha mai legato, mentre la Pettinelli è sempre stata dalla sua parte. Fino a poche ore fa, però.

La stessa De Filippi sembra aver stroncato definitivamente il giovane, mostrando allo speciale di Amici 21 andato in onda lunedì un filmato in cui Inder violava il regolamento più volte.

Un comportamento intollerabile che ha portato la Pettinelli a cacciare l'allievo, con una lettera durissima. "Mi sono sentita presa in giro dal tuo atteggiamento", è l'accusa nei confronti del ragazzo, più volte ripreso nelle scorse settimane dalla speaker radiofonica e (apparentemente) pentito. Alla condotta non certo irreprensibile e a un approccio molto poco professionale a quello che nelle sue ambizioni vorrebbe essere qualcosa in più di una semplice passione, però, Inder ha aggiunto una ulteriore nota dolente.

Un rendimento artistico in caduta libera e definito dalla Pettinelli, visibilmente amareggiata, "molto deludente negli ultimi sette giorni". Per il cantante italo-indiano, insomma, non resta che preparare le valigie: la sua esperienza ad Amici è già terminata, e per giunta nel peggiore dei modi.

