Ballando con le stelle, Matteo Diamante si autocandida e attacca Awed

Francesco Fredella 15 ottobre 2021 a

Se è vero che la regola legata ai reality, punto cardine di Ballando con le stelle, è stata scardinata da Albano Carrisi - che parteciperà alla prossima edizione - allora anche Matteo Diamante (ex concorrente dell'Honduras) potrebbe partecipare al serale di Rai1. Ovviamente oltre ad usare il condizionale, sempre d'obbligo in questi casi, si tratta di una supposizione. E' lui stesso, in diretta su RTL102.5 News dalla Turchia, a candidarsi. "E' un programma che mi piacerebbe. Lo farei", dice.

Capitolo amore. "Ti frequenti con qualche ragazza?": la domanda in diretta è di quelle che non lascia scampo. "Ni", risponde l'ex concorrente dell'Isola. "Non fatemi dire altro. Faccio una vita molto particolare. Sono spesso in giro e devo trovare una ragazza che comprenda questi ritmi", puntualizza Diamante. Il suo exploit sui social è arrivato anche grazie all'Isola dei famosi. A proposito: lui era uno dei concorrenti presenti alla festa romana di Valentina Persia. "Vivo tra Roma e Genova, ma trovo tempo per andare da un'amica come lei, che ha invitato non solo me", puntualizza in diretta. Nei giorni scorsi, dopo che la Persia aveva raccontato sulle pagine di Chi di essere delusa dal comportamento di alcuni ex naufraghi che non hanno risposto al suo invito, Emanuela Titocchia è partita all'attacco. Ma Diamante frena e dà ragione a Valentina. "Sono andato alla festa. C'erano tutte le persone che vogliono bene alla Persia", dice.

Capitolo Awed, vincitore dell'Isola dei famosi. Tra loro non scorre buon sangue dopo alcuni attriti in Honduras". Mai più visto e sentito. Gli ho mandato alcuni messaggi dopo l'Isola dei famosi e non mi ha risposto. Sapete quei messaggi scherzosi? Meme e link. Poi quando gli ho mandato un messaggio di lavoro si è fatto sentire. Ci sono rimasto un po' male", tuona. Questa è la versione dei fatti raccontata da Matteo Diamante. Arriverà una replica di Awed?

