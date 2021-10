Ballando con le Stelle, Pippo Baudo in studio? Ma... che amarezza: come è andata a finire

17 ottobre 2021 a

Un pizzico di amarezza, alla prima puntata stagionale di Ballando con le Stelle, il programma tornato in onda su Rai 1 e condotto come sempre da Milly Carlucci. Un pizzico di amarezza perché il super-ospite della serata era Pippo Baudo, icona e pezzo di storia della televisione italiana, che un po' tutti si aspettavano di vedere in veste di ballerino per una notte, in linea con le precedenti edizioni.

Pippo Baudo, però, non ha ballato nel corso della puntata di Ballando: si è limitato a un ruolo di spettatore, seduto accanto alla giuria. Il programma gli ha poi dedicato una coreografia, che il corpo di ballo ha messo in scena sulle note del brano Il suo nome è Donna Rosa. Insomma, ospitata differente: niente "ballata" per una singola notte.

Da par suo, Pippo Baudo si è mostrato emozionato per il ritorno su Rai 1 e ha speso parole piene di affetto, stima e ammirazione per Milly Carlucci: "Milly, conduci questo programma da sedici anni e hai firmato un contratto per altri trenta", ha ironizzato Pippo Baudo. "Magari", gli ha risposto Milly Carlucci tra le risate di tutti i presenti.

