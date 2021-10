Gf Vip, Sonia Bruganelli asfalta Paolo Bonolis: "Un millantatore. Disse che saremmo andati in barca a Formentera ma..."

19 ottobre 2021 a

Tempo di sorprese e stoccate al Gf Vip, il reality di Alfonso Signorini, tornato su Canale 5 con una nuova puntata ieri sera, lunedì 18 ottobre. In studio, ovviamente, ecco Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, pronte a menar fendenti, tra di loro e un po' contro tutti. E in questo caso, con gran sorpresa, la Bruganelli ha messo nel mirino niente meno che suo marito, Paolo Bonolis.

Già, perché prima di lanciare uno dei segmenti pubblicitari, Signorini ha chiesto alla Bruganelli come fosse Bonolis agli albori della loro relazione (il tutto riallacciandosi alla storia tra Aldo Montano e Olga). E la risposta della Bruganelli ha stupito un po' tutti: "Bonolis ha millantato robe pazzesche, ricchezze, che aveva, ma all’inizio... mi ha fatto un panegirico di se stesso", ha ammesso la Bruganelli.

Insomma, Bonolis come un millantatore: parola di Sonia. Tutto nella norma, comunque: i due sono soliti a punzecchiarsi in pubblico, l'ironia è all'ordine del giorno. E soprattutto Sonia Burganelli è una che va sempre dritta al punto, senza ipocrisie, al costo di attirarsi molteplici attacchi e critiche. E a proposito di onestà, Sonia su Paolo Bonolis ha aggiunto un altro dettaglio piuttosto scomodo: "Mi avrebbe portato a Formentera su una barca, che in realtà non aveva". Insomma, un Bonolis millantatore: un suo aspetto che ancora non conoscevamo.

