Sonia Bruganelli al Gf Vip, non solo tacchi a spillo: accavalla le gambe, scorci proibiti. Una foto pazzesca

16 ottobre 2021 a

Mamma mia, Sonia Bruganelli. Una foto da urlo, tra meraviglia e provocazione. Uno scatto d'antologia consegnato a tutti i suoi fans su Instagram, a ridosso della diretta della puntata di venerdì 15 ottobre del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 laddove la moglie di Paolo Bonolis riveste i panni dell'opinionista, in continua contrapposizione con la rivale, Adriana Volpe.

Ed eccoci dunque alla foto, in cui la Bruganelli anticipava il look che avrebbe sfoggiato al Gf Vip. Un vestitino in velluto blu, cortissimo, e rigoroso tacco a spillo d'ordinanza. Ma non solo, anche i capelli biondi e insolitamente mossi. Meravigliosa e maliziosa, con quelle gambe nude e accavallate in favor di obiettivo che fanno letteralmente sognare tutti i suoi seguaci.

