Amici, Rudy Zerbi sbrocca: "Mi faccia il piacere". Deliri-vip sulla censura, alta tensione

Amici 21, che è iniziato in questa edizione su Canale 5 nel segno del successo, è al centro della polemica. Ora ci pensa Rudy Zerbi a smorzare ogni tipo di attrito. Ma prima i fatti: nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi si è parlato di una presunta censura del testo ‘Malafemmena’ durante un’esibizione di Francesca Tocca (ex di Raimondo Todaro, che è arrivato da poco nella scuola del talento più famosa della tv). Adesso Zerbi su Instagram recupera una frase storica di Totó. E scrive: “Ma mi faccia il piacere…cit”. Sembra che il riferimento sia diretto proprio a quella presunta censura.

Poi ci pensa la produzione, con un comunicato ufficiale a smentire ogni tipo di censura dicendo che sarebbero stati affettati per permettere alla melodia di entrare nell'ambito dell'esibizione. Nessuna censura di ‘Malafemmena’: la produzione di Maria De Filippi spiega come stanno realmente le cose. Ma Rudy Zerbi sbotta ed accusa gli allievi di ipocrisia. In pratica, nel calderone delle polemiche c'entra anche Elisabetta.

Nel daytime di Amici 21 Zerbi tira una vera e propria frecciata agli allievi. La sfida tra Elisabetta e la napoletana Alessandra, che ha avuto la meglio entrando nella scuderia di Lorella Cuccarini, fa scaldare un po' tutti. Rudy Zerbi, quando Elisabetta saluta, parla di ipocrisia: gli allievi della scuola tremano? Perché Rudy, quasi improvvisamente, decide di sfoderare una cannonata di questo tipo? Forse perché nessuno degli allievi interviene dopo la sfida di Elisabetta? E, intanto, anche sui social tutto tace. Almeno per adesso.

