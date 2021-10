Gf Vip, Soleil Sorge e il messaggio in codice? Beccata, spunta Fabrizio Corona: crolla il reality

19 ottobre 2021 a

Al Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo caso che riguarda anche Fabrizio Corona. Diverse le allusioni all’ex re dei paparazzi, della cui agenzia farebbero parte sia Sophie Codegoni che Greta Mastroianni: la prima è attualmente nella casa di Cinecittà, dove viene corteggiata da Gianmaria Antinolfi, la seconda invece aveva una relazione con l’imprenditore campano, ma ha deciso di troncarla proprio nella scorsa puntata.

Lo ha fatto tramite un video-messaggio che ha gettato dei dubbi in Sophie: in particolare il dettaglio del pigiama indossato e il fatto che tutto fosse girato a casa di Corona hanno fatto scattare un campanello d’allarme in lei. A metterci il carico, poi, è stata Soleil Sorge, finora la regina di questa edizione del Gf Vip. Da ex di Antinolfi, dopo la puntata si è fermata a parlare con quello che è stato il suo ragazzo per cercare di metterlo in guardia proprio sull’atteggiamento di Sophie.

La quale, secondo Soleil, non sarebbe sincera e starebbe seguendo una strategia: “Ero a cena con tu sai chi… che le diceva di fare A, B, C davanti ai miei occhi”. E poi per far capire a Gianmaria di chi stava parlando, ha preso la sua mano e ha fatto finta di scrivere una lettera: i social l’hanno interpretata come una F, quella di Fabrizio Corona.

