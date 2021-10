Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia Adriana Volpe: "Ma l'avete vista?". Com'era conciata, caos da Signorini

20 ottobre 2021 a

Nuovo atto nella guerra tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, forse il filone più "caldo" di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come ormai arci-noto, tra la moglie di Paolo Bonolis, al debutto nelle vesti di opinionista, e la collega in studio non corre buon sangue. Un eufemismo, diciamo, visto che dopo la pubblicazione di una foto della Bruganelli in compagnia di Giancarlo Magalli la Volpe (arci-nemica del conduttore Rai dai tempi de I fatti vostri) ha scatenato ufficialmente la bagarre. Non più solo "voci di corridoio" da Mediaset: la rivalità Sonia-Adriana è diventata tema di discussione in diretta, tra insulti e sfottò.

I settimanali di gossip, come prevedibile, ci sguazzano. E su Chi, diretto guarda caso proprio da Signorini, si rimpolpa la polemica pubblicando un'altra, velenosissima battuta di Lady Bonolis. Motivo? La Volpe si è presentata in studio una delle scorse puntate con una vistosa parrucca bionda.

"Dopo aver visto Adriana Volpe ho preferito accantonare l’idea di presentarmi in pigiama, ho preferito evitare anche per far respirare il conduttore Alfonso Signorini. Ma l’avete vista la parrucca di Adriana? Vabbe!". Impossibile, ormai, pensare a una riappacificazione, anche fosse solo di facciata.

Nei pensieri della Bruganelli però non c'è solo la Volpe, ma pure, ovviamente, il marito. "Ho tradito - ha rivelato senza troppi peli sulla lingua -, quando ho conosciuto Paolo ero fidanzata. Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio". Viva la sincerità. Quella, in fondo, non è mai mancata a costo di essere brutale e ben poco diplomatica. Vedere per credere le risse in studio con Adriana.

