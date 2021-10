Gf Vip, Katia Ricciarelli lascia la casa? Rumors: Alex Belli "rovina" il reality a Signorini

Francesco Fredella 21 ottobre 2021 a

Accade di tutto di più. Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni sono ormai all'ordine del giorno. Liti e dispetti, scenate di gelosia e passi falsi: la casa di Canale 5, come lo scorso anno, si trasforma in una polveriera. Ed anche Alex Belli, uno dei concorrenti più amati per equilibrio e diplomazia, finisce nel calderone delle polemiche. Lo scontro di fuoco si consuma con Katia Ricciarelli, che sembra aver perso del tutto la pazienza.

La soprano, forse, non ce la fa più a stare nel programma di Alfonso Signorini e vuole uscire: pare che stia facendo di tutto per farlo. La cantante lirica sbotta e dà una bella lezione ad Alex Belli. Lo scontro entra nel vivo e diventa più agguerrito che mai. Se nei primi giorni il pubblico ha avuto a che fare con una Katia tranquilla, ora ci troviamo di fronte ad una concorrente cambiata. Stanca e sull'orlo della crisi di nervi.

Solo qualche giorno fa aveva avuto un forte litigio con Carmen Russo. Le due si dicono parole grosse e volano gli stracci. Lo strappo si consuma quando Davide Silvestri e Soleil Sorge devono realizzare un brano ironico che abbia un certo mood con quello che accade nella Casa. E così viene scelta una canzone di Lucio Battisti, ma questa decisione spacca ancora di più i gieffini: la Ricciarelli dà in escandescenza e anche Raffaella Fico non manda giù questa scelta. La Ricciarelli, secondo gli ultimi rumors, potrebbe abbandonare il Gf vip molto presto. Si parla di stanchezza. Tutto vero? Una bomba ad orologeria sta per esplodere.

