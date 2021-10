Gf Vip, Soleil Sorge svela il dramma segreto: "Morto di overdose", poi scoppia in lacrimeil dramma di Soleil: "Il mio fidanzato è morto di overdose", poi scoppia in lacrime

23 ottobre 2021 a

"Il mio fidanzato è morto di overdose": Soleil ha fatto questa confessione scoppiando in lacrime al Gf Vip. In settimana, l'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne ha mostrato per la prima volta le sue debolezze dicendo di sentirsi molto sola. La gieffina, in realtà, porta con sé un grande dolore. E' stata lei stessa a parlarne durante la diretta del venerdì con Alfonso Signorini. La Sorge ha raccontato di aver perso il suo primo amore durante l'adolescenza.

"Avevo 16 anni e Kevin 18, è nato subito questo amore che è durato purtroppo poco più di un anno - ha confessato -. Ho passato tutta la mia vita pensando che avrei potuto salvarlo, finché non ho realizzato che non era colpa mia. Io ho cercato di fare il possibile, in un momento in cui era da solo con le sue fragilità non poteva esserci nessuno con lui". L'influencer ha spiegato che quel rapporto ha influito molto sul suo rapporto attuale non solo con gli uomini, ma con la vita in generale.

Quel difficile momento, ha continuato a raccontare Soleil, è stato uno di quelli "che ha dato il via ad una nuova vita". L'ex volto di Uomini e donne, poi, ha aggiunto: "Il messaggio che deve passare è un altro, la vita va avanti sempre e dopo questo dolore per me così forte è iniziata una mia nuova vita".

