Gf Vip, Miriana Trevisan contro Patrizia Mirigliani: "Non permette al figlio di essere uomo"

Un duro attacco quello lanciato da Miriana Trevisan contro la mamma di Nicola Pisu al Gf Vip. Tutto è iniziato quando Patrizia Mirigliani, la madre del gieffino, ha invitato il figlio a non farsi prendere in giro. E non solo: sul profilo Instagram di Pisu è comparsa pure una parodia di Miriana, associata alla strega Amelia. Quando Alfonso Signorini ha comunicato alla concorrente cosa stava succedendo fuori dalla casa, la Trevisan si è detta molto delusa.

“A me disturbano queste cose, è questo il motivo per cui ho preso certe distanze. Se fa così, la madre non gli dà il potere di essere uomo”, ha replicato la gieffina. Pisu, intanto, sembra essere davvero attratto da Miriana. Tanto che nei giorni scorsi le ha preparato una cena romantica e le ha regalato una rosa. Lei, invece, non è così sicura dei suoi sentimenti e al conduttore ha rivelato di avere delle difficoltà: "Io ho questo problema con lui delle volte, io parlo da sola e lui non risponde e non esprimo emozioni”.

La Trevisan, comunque, ha spiegato anche che vorrebbe viversi l'esperienza nel Gf Vip a 360 gradi. E ha paura che una eventuale relazione con Nicola non glielo permetterebbe. A tal proposito ha spiegato: “Alcune volte mi manca stare anche con gli altri, vorrei poter condividere, mentre con lui è come se a volte fossi fuori da questa casa”.

