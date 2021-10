Gf Vip, choc e lacrime per Davide Silvestri: "Non mi sento un uomo", la confessione sconvolge Signorini

26 ottobre 2021 a

Davide Silvestri, in gara per il Gf Vip il reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, ripensando alla sua carriera ha pensato a come e quanto è cambiato come persona, arrivando a non trattenere le lacrime: “Sono diventato meno istintivo e più educato, più uomo non del tutto, ci sto lavorando. A volte non mi sento uomo del tutto”. Nel corso dell'ultima punta del programma ha anche ricevuto una sorpresa da parte del padre, che per lui ha girato un video.

Davide Silvestri ha cominciato la sua carriera da attore quando aveva 16 anni con la fiction ‘Vivere’ e al Gf Vip ha ripercorso le tappe di ciò che gli è accaduto da giovane quando fu notato a Milano, infatti Davide “Da piccolo volevo fare l’astronauta, lo spazio era il mio posto tranquillo. Avevo 16 anni quando è cominciato il mio mestiere d’attore, sono stato scoperto da una fotografa a Milano che mi ha cambiato il look, poi ho fatto il mio primo provino”, ha ricordato.

Dopo il messaggio di incoraggiamento del padre, Silvestri è tornato in studio e non è riuscito a trattenere le lacrime: "Mio padre è stato fondamentale, non mi è mai piaciuto il successo, ma con quella frase ho capito il valore del lavoro. Non sono mai stato depresso, però il suo appoggio è stato fondamentale per non abbattermi", ha concluso.

