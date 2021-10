Gf Vip, "Miriana Trevisan sotto le coperte si muove bene". Il gossip più umiliante e velenoso

26 ottobre 2021 a

a

a

Pesanti stoccate arrivano da Serena Enardu nei confronti di Miriana Trevisan, attuale concorrente del Gf Vip. Le due hanno in comune un ex, Pago. Quando il cantante partecipò alla quarta edizione del reality, dopo qualche settimana fu raggiunto nella casa proprio da Serena che, dopo avere chiuso la relazione con lui, ebbe un ripensamento. La decisione della Enardu scatenò parecchie critiche. E anche Miriana – che con l’ex marito è rimasta in ottimi rapporti-, lasciò trapelare il proprio disappunto. Adesso la situazione è capovolta.

Manuel Bortuzzo al pianoforte, Carmen Russo e Signorini in lacrime: emozioni al Gf Vip

La Trevisan è finita sotto i riflettori al Gf Vip per il rapporto con Nicola Pisu. Mentre lui sembra essere sempre più innamorato, lei invece ha qualche dubbio. Dopo diversi tira e molla, comunque, una sera i due si sono ritrovati insieme a letto, sotto le coperte. E lì le telecamere del reality avrebbero intercettato dei movimenti "sospetti". Incalzata da Alfonso Signorini, Miriana ha confessato che con Nicola è scattato un bacio in quell'occasione. A una domanda su tale questione, la Enardu ha risposto in maniera molto dura.

"Ci hai preso troppo gusto". Alex Belli, raptus con Soleil Sorge: Alfonso Signorini lo inchioda

“Cosa ne pensi della ‘signorina’ che tanto ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?”, hanno chiesto alla ex gieffina. Lei ha risposto: "Penso che per essere se stessi ci vogliono le pal**. E penso che in una società come questa bisogna prendere per i fondelli tutti. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene”.

"Non mi sento un uomo". Davide Silvestri, choc e lacrime: la confessione che sconvolge Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.