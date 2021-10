Ballando con le Stelle, "siete vaccinati?". Selvaggia Lucarelli, battuta di pessimo gusto e gelo in studio: ma chi crede di essere?

31 ottobre 2021 a

Dopo una settimana di polemiche, eccoci a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Polemiche in cui ha maramaldeggiato Selvaggia Lucarelli, il tutto per il caso di Mietta non vaccinata e per questo massacrata dalla blogger, esposta al pubblico ludibrio, anche se Mietta era perfettamente all'interno dei perimetri stabiliti dalla legge. Non vaccinata, ma dotata di Green pass.

Ovviamente, in studio si è parlato della vicenda. La Carlucci ha indirettamente zittito la Lucarelli ricordando che a Ballando si segue quanto stabilito dalla legge. Ma tant'è, a Selvaggia - la sacerdotessa del giusto - ovviamente non basta. E così, durante la puntata, ecco che se ne viene fuori con una battuta di pessimo gusto. Nel momento di giudicare la prova della coppia composta da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale prima li ha guardati attentamente, dunque la domanda: "Siete vaccinati?".

Così, a bruciapelo, dall'alto di non si sa quale autorità. Inutile dire che la domanda, la presunta battuta, ha fatto calare il gelo in studio. Tanto che la stessa Lucarelli ha presto corretto il tiro: "State tranquilli, stavo solo scherzando... Nello studio è calato improvvisamente il gelo", ha riconosciuto. E chissà come mai...

