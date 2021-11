Belen Rodriguez? "Chi si è fatto una storia con lei". Corna e bomba atomica di gossip: il nome del vip "fedifrago"

01 novembre 2021 a

Al Grande Fratello Vip continua a tenere banco il rapporto complesso tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che hanno avuto una storia importante prima di lasciarsi e poi ritrovarsi all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’imprenditore napoletano ha la fama di playboy e può vantare conquiste “illustri” in campo femminile, tra cui anche Dayane Mello.

L’ex concorrente della passata edizione del Gf Vip qualche tempo fa aveva dichiarato di essere stata lasciata senza preavviso con un sms, per questo aveva sospettato che Antinolfi avesse iniziato a frequentare un’altra donna mentre era ancora impegnato con lei. Ora Soleil ha rivelato la sua verità sulla fine della storia tra Dayane e Gianmaria: “Sapete perché l’ha lasciata? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen Rodriguez e si è potuto fare la storiella con quella più famosa”.

Quindi secondo la sua ex, l’imprenditore napoletano avrebbe avuto una rapida frequentazione con la showgirl argentina solo per ottenere visibilità. Versione, quella di Soleil, che è praticamente la stessa offerta da Dayane in una passata intervista al settimanale Chi: “È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro, poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”.

