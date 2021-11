Gf Vip, malore di Manuel Bortuzzo: "Che succede?", la regia stacca l'audio e censura tutto

05 novembre 2021 a

a

a

Un po’ di preoccupazione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip si è diffusa dopo un malore che ha colpito Manuel Bortuzzo. Il quale non è nuovo a fastidi intestinali, dovuti probabilmente all’alimentazione che hanno nella casa di Cinecittà. L’aperitivo del giovedì sera non è quindi andato nel migliore dei modi: dopo cena l’ex nuotatore ha iniziato ad accusare qualche dolore, decidendo quindi di ritirarsi nella stanza privata che il reality di Canale 5 gli ha messo a disposizione sin dal suo ingresso.

Manuel Bortuzzo disabile, "quindi...". Terremoto al Gf Vip: buttano fuori Alex Belli, la battuta della vergogna

I primi a preoccuparsi sono stati Aldo Montano, che praticamente è il punto di riferimento di Bortuzzo all’interno del Gf Vip, e Lulù Selassié, che non ha mai nascosto di provare sentimenti particolari per lui. Ma anche Soleil Sorge e Alex Belli si sono mostrati preoccupati dinanzi al malessere dell’ex nuotatore. “Stai male, Manu?”, gli ha chiesto l’influencer, apparsa piuttosto in apprensione. Allora Bortuzzo è stato soccorso immediatamente da Montano e Belli, dopodiché la regia ha deciso di staccare l’audio e di censurare la scena.

Manuel Bortuzzo la umilia, Lulù lo massacra: "Sei un pezzo di mer***". Scene da brividi al Gf Vip

Dopo alcune ore tutto è rientrato alla normalità, con Bortuzzo che nella mattinata di venerdì 5 novembre ha anche ricevuto un aereo da parte dei fan che lo ha ovviamente reso molto felice. “Sei una fenice rinata dalle ferite”, recitava la scritta mostrata sopra la casa di Cinecittà.

Manuel Bortuzzo al pianoforte, Carmen Russo e Signorini in lacrime: emozioni al Gf Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.