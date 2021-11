Tale e quale show, Pierpaolo Pretelli in mutande davanti a Malgioglio: "Glielo ha appoggiato?", imbarazzo senza precedenti

06 novembre 2021 a

Ci voleva Pierpaolo Pretelli a mettere in imbarazzo (clamoroso) Cristiano Malgioglio. Il giurato di Tale e quale show, uno che nella propria carriera (e nella propria vita) ne ha viste di ogni colore, a cominciare dal ciuffo, è costretto a coprirsi il viso mentre l'amico, ex velino di Striscia la notizia e suo coinquilino al Grande Fratello Vip, gli balla accanto coperto solo da un paio di mutande. Sui social, ovviamente. è delirio, con commenti pepatissimi di vario tenore (fino ad arrivare a un "ma glielo ha appoggiato?" letteralmente da censura.

D'altronde, l'esibizione di Pretelli è scatenata. Imita Robbie Williams nel pezzo Rock Dj, con tanto di iconico video e strip tease quasi integrale (la popstar inglese si riduceva a scheletro per amore delle fan, Pierpaolo non osa tanto). In studio c'è anche Giulia Salemi, fidanzata di Pretelli e a sua volta ex coinquilina di Malgioglio nella casa galeotta del GfVip.

Carlo Conti, conduttore del talent vip di Rai1, riferendosi a Malgy e alla sua dichiarata simpatia per Pretelli scherza: "Ci ha sperato…", mentre la Salemi, seduta tra le prime file del pubblico, se la ride divorandosi Pierpaolo con gli occhi.

Finita la performance, Giorgio Panariello ha pulito il palco con una scopa, il finto Christian De Sica (quarto giudice) ha ridato la canottiera a Pretelli ("Ecco la tua mutanda") e Conti si allarma: "Stiamo degenerando!". Gran finale con Pierpaolo che è corso tra il pubblico per baciare Giulia.



