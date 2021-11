Tale e quale show, "scusa al cane". Alba Parietti umliliata, Carlo Conti resta senza parole

06 novembre 2021 a

a

a

Gaffe, gag o umiliazione? Alba Parietti stona e Cristiano Malgioglio chiede scusa a un cane. A Tale e Quale Show restano tutti senza parole, con Carlo Conti letteralmente senza fiato per le risate. E la stessa Alba, con grande spirito sportivo, se la ride. La showgirl torinese, grande protagonista di questa edizione del talent vip di Rai1, imita Alice con l'iconico brano Per Elisa. Coefficiente di difficoltà, per dirla in gergo olimpionico: infinito.

"Fino in Bangladesh". Alba Parietti fa la Vanoni? Una clamorosa e brutale stroncatura: cala il gelo





Alba ci prova, ma Cristiano Malgioglio, come sempre severissimo con lei, la massacra. Finita l'esibizione, annuncia a Conti e ai colleghi giudici di aver ricevuto "un messaggio da un ex cantante che ora ha aperto una scuola di canto".

Tale e quale show, la fucilata di Franco Oppini: "Alba Parietti? Non seguo..."

Quindi fa ascoltare l'audio: si tratta però di un cane che abbaia. "Nell’ultima parte della canzone sei stata scordata. Il cane è molto più intonato di te", spiega dunque alla Parietti, prima di avvicinare la bocca al telefonino e registrare un messaggio: "Scusa".

"Me ne vado". Tale e quale show, cala il gelo. Una finta? No, tutto vero: Malgioglio contro Conti, ora è un caso





Una sola parola, e si scatena il delirio. Conti è sbigottito: "Ma Cristiano, hai detto scusa al cane?!". Malgioglio inizia a ridere a sua volta, si alza e spiega: "Stavo per fare una cosa...". Non riesce però a concludere la frase per l'imbarazzo. La Parietti lo incalza: "Ma che sta dicendo?!". E Giorgio Panariello aggiunge il carico, confermando il sospetto del conduttore: "Ha chiesto scusa al cane!".

"Tesoro, ci sono anche io". Chi si scorda Carlo Conti: mai accaduto prima, polveriera Tale e quale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.