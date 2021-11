Ballando con le stelle, Sabrina Salerno "troppo sexy". Selvaggia Lucarelli attacca, lei lascia il palco piangendo

07 novembre 2021 a

a

a

Il processo sommario di Selvaggia Lucarelli fa crollare Sabrina Salerno, che abbandona il palco di Ballando con le stelle in lacrime. Momenti di grande tensione al talent vip di Rai1, per l'imbarazzo della conduttrice Milly Carlucci costretta a consolare e letteralmente sorreggere la mitica popstar anni 80, stroncata dopo la sua esibizione.

Mietta col Covid e non vaccinata? "Maykel Fonts è deluso...". Voci pesantissime da Ballando

La Lucarelli contesta a Sabrina di essere troppo sensuale, di caricare troppo il ballo, consigliandole bruscamente di "andare per sottrazione". Guillermo Mariotto, altro giurato noto per la sua severità, la critica: "Sembra mancare sempre qualcosa alle tue esibizioni. Stasera il pubblico non si è alzato in piedi per te". Sotto accusa la "mancanza di evoluzione" nel percorso della Salerno a Ballando. La cantante di Boys e Siamo donne si difende con le unghie e con i denti, visibilmente scossa: "Qui a Ballando mi sono raccontata, avrei potuto farlo molti anni fa quando ero all'apice del successo eppure ho scelto di farlo solo adesso, per me non è stato facile, ogni clip mi fa piangere", spiega.

"Non devo dimostrare niente". Caos-Ballando, Al Bano Carrisi sbotta: risiconi zittiti

Alessandra Mussolini la difende a spada tratta, soprattutto sulla questione della fisica: "Non ammosciarti per colpa della giuria! Una donna deve potersi vestire come le pare!". La Salerno troppo sexy, insomma? La diretta interessata risponde così alla Lucarelli: "A 53 anni ho una fisicità che posso permettermi di mostrare". Anche Alberto Matano, ospite della serata, è con lei: "Faccio fatica a capire di cosa si sta parlando. Perché a Ballando con le stelle una concorrente dovrebbe rinnegare se stessa?".

"Ambra Angiolini a tutti i costi". Milly Carlucci-choc: quanti soldi mette sul piatto per portarla in trasmissione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.