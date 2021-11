Amici, Alessandra Celentano sfregia un allievo: "Non hai il fisico", si scatena il caos

08 novembre 2021 a

Alessandra Celentano, maestra di danza nella scuola di Amici, è finita di nuovo nella bufera. A scatenare la polemica questa volta sono state le sue esternazioni su un ballerino, Dario Schirone. Nello specifico, infatti, ha detto che il fisico del ragazzo non sarebbe affatto idoneo alla danza. Parole che non sono proprio andate giù al 17enne: "Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern".

Poi, dopo essere stato messo al corrente che tra pochi giorni dovrà affrontare un nuovo guanto di sfida - chiesto dalla Celentano -, ha aggiunto: "Non è una sfida la coreografia, è una sfida quello che dice, io danza la faccio. L’ho sempre fatta e finché non mi spezzerò una gamba continuerò". I suoi compagni si sono schierati dalla sua parte. Non è neanche la prima volta, tra l'altro, che la docente viene criticata per i suoi pensieri sul fisico dei ballerini.

Qualche giorno fa, infatti, nel mirino della Celentano c'era finita un'altra allieva della scuola, Serena, che per la prof sarebbe troppo "grossa" per ballare. La giovane è stata subito difesa dal suo maestro, Raimondo Todaro, ma anche dagli altri ragazzi del programma. Nell'ultima puntata di Amici andata in onda su Canale 5, Todaro ha invitato la collega Celentano ad “aprirsi“. La maestra, però, è rimasta sulla sua posizione, non arretrando di un millimetro.

