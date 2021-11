Mediaset, "lite con Barbara D'Urso e fu fatta fuori": retroscena clamoroso, il nome della silurata

13 novembre 2021 a

a

a

Soleil Sorge sarebbe dovuta entrare nella casa del Gf già nel 2019: si trattava della edizione non Vip, in onda da aprile a giugno e condotta da Barbara D'Urso. Poi, però, a causa di uno "screzio" con la conduttrice, Soleil venne scartata dal cast finale del reality. L'indiscrezione è stata riportata da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo molto vicino professionalmente ad Alfonso Signorini. Lo ha rivelato a Casa Chi, format in onda sul web. All'epoca, dopo aver messo da parte la Sorge, la produzione del programma decise di puntare su Taylor Mega, che entrò nella casa per alcuni giorni come ospite.

"Mi stavano ammazzando". Signorini in tilt e il microfono resta aperto: cosa gli esce di bocca

“Soleil sarebbe dovuta entrare nel Grande Fratello di Barbara - ha raccontato Parpiglia -. Avrebbe dovuto fare all’inizio solo tre settimane. Dopodiché c’è stato uno screzio e al suo posto è entrata proprio all’ultimo Taylor Mega che, se vi ricordate, era entrata proprio per alcune puntate. Barbara ha cercato Soleil. Lei aveva detto di sì e poi, a 24 ore dalla firma, è successo qualcosa e c’è stato il cambio immediato con Taylor Mega. Questo ve lo assicuro”.

"Levatemela di mezzo". Bortuzzo brutale, gela la principessa Lulù: "Ecco come mi riduci fisicamente"

Adesso, comunque,la ragazza si sta dando da fare nella casa, contribuendo a creare diverse dinamiche. Nello specifico, è finita al centro delle polemiche soprattutto per la sua amicizia "speciale" con Alex Belli, che ha fatto infuriare la moglie di quest’ultimo, Delia Duran.

"Sono stanco". Poi il bacio lungo 30 secondi: Alex Belli e Davide Silvestri, raptus al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.