Gf Vip, la strana frase di Sonia Bruganelli su Signorini e l'aborto: altro trsunami

Oltre ad Alfonso Signorini, la bufera si è sollevata anche su Sonia Bruganelli. L'opinionista del Grande Fratello Vip al "noi siamo contrari a qualsiasi forma di aborto", ha replicato con un "esatto". Un'affermazione pronunciata durante uno scherzoso siparietto con Giucas Casella, ma non passata inosservata ai telespettatori di Canale 5. Così la moglie di Paolo Bonolis è stata costretta a precisare sui social: "Esatto era inteso sul non augurare l’aborto spontaneo". Insomma, nulla che abbia a che vedere con le critiche mosse.

A intervenire in difesa del conduttore, il compagno della concorrente Manila Nazzaro. L'uomo, Lorenzo Amoruso, ha ripercorso i drammatici momenti vissuti lo scorso anno quando l'ex Miss Italia ha perso un bambino durante la gravidanza. "Quando ieri ero davanti alla tv – ha spiegato l'ex calciatore su Instragram – e ho sentito Alfonso pronunciare quelle parole, giuro, ho pensato: 'Sono sicuro che non si sia reso conto di cosa ha detto, ora sarà travolto da polemiche'. Sarò contro corrente, ma non sono d’accordo con tutto quello che gli è arrivato addosso il giorno dopo. È nato tutto da uno scherzo a Giucas, si parlava di un cane ed era un contesto burlesco. Indubbiamente è stata una caduta, anche se è vero, non è la prima volta che capita, ma è pur sempre un essere umano".

E ancora: "Alfonso è una persona molto acculturata e ha un’enorme sensibilità. Non lo conosco personalmente, non ho il suo numero di telefono, ma non credo proprio che lui volesse dire qualcosa di brutto e tutto quello che gli è arrivato addosso non è meritato". E chissà se basterà questo a placare gli animi.

