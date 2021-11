Amici, la furia di Maria De Filippi contro il figlio di Gigi D'Alessio: "Ma le p***e le hai lasciate a casa?"

21 novembre 2021 a

Maria De Filippi non ha paura di essere dura con gli allievi della scuola di Amici quando ritiene che sia necessario. Sul finire della puntata andata in onda domenica 21 novembre su Canale 5, la padrona di casa ha avuto da ridire sull’atteggiamento di alcuni allievi. Ma andiamo con ordine: tutto è partito dalla gara di canto, giudicata dai professori e al termine della quale Luca D’Alessio (figlio di Gigi) è risultato essere tra gli ultimi in classifica.

Quindi andrà in sfida: a pesare in maniera determinante lo zero assegnatogli da Anna Pettinelli. Il cantante Albe si è però offerto di andare in sfida al posto del compagno, provocando la reazione di Maria De Filippi: “Tu sei d’accordo? - è intervenuta rivolgendosi a D’Alessio - hai bisogno di Albe che si mette al posto tuo? E le p***e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida, ci vai. Scegli di fare il cantante, vai in sfida tutti i giorni. Ma di che parlate? Ti fai difendere dal tuo amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnante”.

Poi la De Filippi ha sgridato anche Albe: “Metti il tuo compagno in condizione di sembrare di avere paura della sfida e nella condizione di svilirlo”. Ma non è finita qui, perché Maria si è risentita anche per l’atteggiamento di Albe nei confronti della Pettinelli, con quest’ultima che ha chiesto (e ottenuto) di poter parlare in settimana con il suo allievo.

