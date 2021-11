Tu sì que vales, il concorrente si scaglia contro Gerry Scotti e lui si spazientisce: scintille in studio

21 novembre 2021 a

Attimi di tensione e imbarazzo su Canale 5. A Tu sì que vales, nella puntata in onda sabato 20 novembre, un concorrente ha rifiutato la Scuderia data da Gerry Scotti. Tutto ha avuto inizio quando i giudici hanno dato gli ultimi pass per la finale. Alla fine il Scotti ha chiamato Piero, che però ha rifiutato la Scuderia. "Si è offeso", ha immediatamente commentato Gerry visibilmente sorpreso, dopo che l'uomo ha proposto alla giuria un brano scritto di suo pugno, dal titolo "Buon compleanno a te".

A prendere le difese del concorrente ci ha pensato però Sabrina Ferilli. "Maria De Filippi è una bacchettona. Questo signore mi ha levato un po’ di anni. Si perde perché lo rincoglionite, lo fate pure con me". Onofrio, il concorrente, non aveva preso bene il commento della giuria a un suo brano precedente: "Non mi hanno ascoltato con interesse, non va bene".

Dall'altra parte però Onofrio aveva ottenuto il permesso per poter presentare anche un altro inedito, dedicato a Sabrina Ferilli. Tra "calze rosse a nido d'ape" e "labbra a fior di fragola", la canzone arriva alla sua conclusione, ma solo il 39 per cento del pubblico in studio l'ha apprezzata.

