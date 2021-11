Uomini e Donne, Ida Platano scoppia a piangere in diretta. E Maria De Filippi sospende la trasmissione

19 novembre 2021 a

Maria De Filippi ha bloccato la puntata di Uomini e donne perché ha notato Ida Platano in lacrime: “Scusate se interrompo, ma c’è Ida che sta piangendo come una fontana là…” Marcello Messina, dispiaciuto nel vedere Ida Platano piangere a Uomini e Donne per quello che è successo con Diego, si è alzato dalla sua sedia per darle un fazzoletto. E' stata la storia con Diego a far crollare emotivamente la Platano.

E' intervenuta anche Tina Cipollari asserendo di temere sia colpa sua se Ida Platano ha litigato con Diego Tavani “Mi dispiace davvero…”, ha detto Tina. ma la Platano le ha risposto: “No, credimi…Non c’entri nulla tu…” Maria De Filippi ha poi chiesto ad Ida Platano se ha avuto modo di rivedere Diego. Ma quest’ultima ha risposto negativamente: “No Maria, non ci siamo visti…”

Ida Platano ha poi confessato che in un momento di pausa è stata raggiunta nel dietro le quinte da Diego Tavani, il quale avrebbe voluto chiarire. Ida Platano però l’ha respinto, asserendo di non aver voluto parlarci perché ancora molto scossa per quello che è successo in studio: “Mi ha raggiunta in bagno e gli ho detto che non volevo parlare…Non era il momento…Mi sono sentita confusa…”. Insomma la storia tra i due sembra finita, ma lascia ancora pesanti strascichi sulla giovane concorrente.

