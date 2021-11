GfVip, Giucas Casella in mutande assalta Katia Ricciarelli: "La slinguazzata", cala il gelo

23 novembre 2021 a

Un Giucas Casella completamente fuori controllo fa calare il gelo al Grande Fratello Vip. L'illusionista scatenato prende di mira soprattutto Katia Ricciarelli, con cui aveva confessato una vecchio flirt e con cui pare essersi riacceso, per scherzo ma fino a un certo punto, il fuoco della passione.

Casella, si lamenta la Ricciarelli direttamente con Alfonso Signoini, "è un gran mandrillone! Alfonso, mi hai rovinato la reputazione!". Tutti se la ridono, compreso Aldo Montano che sembra offrirsi come alternativa a Giucas, ma la verità è che qualche minuto prima l'approccio decisamente aggressivo dell'illusionista aveva destato qualche imbarazzo negli altri concorrenti. Preso dall'euforia del Pigiama Party organizzato da Lulù Selassié, Giucas si lancia in un balletto improvvisato coperto solo da un paio di striminziti slip, ombrello in mano sulle note di Singing in the rain.

Novello Fred Astaire, si avvicina poi alla Ricciarelli e le stampa un vigoroso e appassionato bacio in bocca, sotto lo sguardo sorpreso dei presenti. La Ricciarelli si era avvicinata per ripararsi sotto l'ombrello dagli schizzi della doccia, ma l'intimità fisica con Casella ha avuto come epilogo il "bacio!" tanto invocato dagli altri inquilini del reality di Canale 5. Una provocazione a cui Katia non si è tirata indietro, abbastanza inaspettatamente. E i più romantici immaginano già un clamoroso epilogo: che lo scherzo sotto l'acqua abbia dato il "La" a un ritorno di fiamma?

