Arisa e Vito Coppola, rivelazione piccante sul bacio a Ballando con le stelle: "Lei tace", cosa si è scoperto dietro le quinte

Una rivelazione piccante agita il dietro le quinte di Ballando con le stelle. Sabato sera Arisa e Vita Coppola si sono baciato sul palco, durante la loro esibizione. Un colpo di scena che ha alimentato molte voci e battute sul feeling, evidente, tra la cantante e il suo maestro di ballo e partner. "Ci caliamo tantissimo nella parte", si è giustificata lei davanti ai giudici, mentre il giovane ballerino ha aggiunto pepe alla situazione: "Alla fine si è visto quello che ho fatto io ma lei mi ha fatto altro prima". Parole allusive a cui Arisa ha risposto con finto stupore: "Cosa ti ho fatto?".

Vito non ha mai lesinato apprezzamenti alla compagna di show, e c'è già chi parla di una "tenera amicizia" tra i due, sebbene Coppola sia fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, di nome Valentina. Una relazione che va avanti ormai da 2 anni: la giovane vivrebbe a Eboli e sarebbe laureata in tecniche di laboratorio biomedico. Non risulta alcun commento pubblico né sui social della fidanzata dopo il "colpo di testa" sul palco di Vito con Arisa, ma proprio questo silenzio è risultato sospetto a molti commentatori.

"È stata una serata particolarmente travolgente - aveva invece ammesso su Instagram il ballerino a botta calda -. Inaspettatamente magica. Ci stiamo godendo questo percorso ogni singolo giorno". Arisa aveva reagito con un "cuoricino" e in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni è tornata sull'episodio del bacio: "Quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli, insomma sento il bisogno di emozioni, di sentirmi viva. Anche di dare un bacio in diretta senza sapere cosa sia".

