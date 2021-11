Ballando con le stelle, Sabrina Salerno vicina al ritiro: "Me ne vado", la rissa furiosa con Peron dietro le quinte

25 novembre 2021 a

Sono tra i più affiatati sulla pista di Ballando con le Stelle. Sabrina Salerno e Samuel Peron hanno una complicità invidiabile, di cui la stessa showgirl ha parlato in un'intervista al settimanale Oggi: "Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro". Il processo, comunque, è stato piuttosto lento, come ha spiegato Sabrina: "Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde".

L'ultima esibizione della coppia, sabato scorso in diretta, è stata apprezzata da tutti. E i due adesso appaiono come una delle coppie meglio riuscite della competizione. Nel loro percorso di crescita insieme, comunque, non sono mancati anche dei forti litigi. La Salerno, infatti, ha confessato che dopo la terza puntata del talent i due hanno discusso pesantemente. Con lei che avrebbe addirittura pensato di lasciare lo show: "È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano".

Poi però sono arrivate le scuse. La showgirl ha ammesso di aver esagerato con lui: "Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione".

