Arisa sconvolge Milly Carlucci: “Cosa ho visto in sala prove”, roba molto spinta a Ballando

Arisa è sulla bocca di tutti sia per il rilascio del suo nuovo album, dal titolo “Ero romantica” nonché il primo auto-prodotto, che per la partecipazione a Ballando con le stelle. Ancora si parla del bacio passionale che la cantante ha scambiato con Vito Coppola, il ballerino che l’accompagna nel game show di Rai1. Milly Carlucci è intervenuta a La Vita in Diretta alla vigilia della nuova puntata di Ballando e ovviamente Alberto Matano non poteva fare a meno di chiedere qualcosa su Arisa e il suo compagno di ballo.

“Il gossip è che ho visto il nuovo numero che loro hanno preparato - ha dichiarato la conduttrice di Rai1 - è molto sensuale, carnale. Come lo posso definire… hanno trovato una dimensione artistica. E lei sa essere una seduttrice”. Non resta che attendere la puntata di domani: ci sarà sicuramente grande interesse attorno a questa coppia, che in pista e in sala prove lascia poco spazio all’immaginazione. Che possano fare coppia anche fuori dal programma? Chissà, è presto per dirlo.

Inoltre Milly Carlucci ha approfittato dell’occasione offertagli da Matano per svelare quali saranno gli ospiti speciali della prossima puntata: toccherà a Lino e Rosanna Banfi rivestire il ruolo di ballerini per una notte davanti ai telespettatori di Rai1.

