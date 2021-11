Amici, bomba dell'ex su Sissi: "Come mi ha scaricato". Con chi sta ora, gossip-bomba dalla De Filippi

27 novembre 2021 a

Ad Amici, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5, scoppia un clamoroso gossip: Sissi, infatti, ha lasciato il suo fidanzato per un allievo della scuola. Questo almeno è quanto sostiene il suo ex, che ha subito rivelato quanto accaduto, come per vendicarsi. Sissi, nei primi giorni di Amici, non aveva certo nascosto di essere fidanzata. Eppure, poi, qualcosa sarebbe cambiato.

Ancora non si sa chi sarebbe il presunto nuovo uomo della ragazza: i due restano nell'ombra, anche perché di solito la trasmissione manda in onda estratti che mostrano come gli allievi si avvicinino. Insomma, non si sono fatti ancora smascherare. O forse non c'è nulla di vero. Per ora, dunque, è mistero.

Di sicuro, come detto, c'è lo sfogo pubblicato su Instagram, nelle stories, dall'ormai ex di Sissi, che ha speso parole dure contro la ragazza. "Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse. Quando la verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più ca*** miei nei vostri post", si è sfogato il ragazzo.

Ovviamente, tra i fan di Amici, ora è tam-tam sui nomi del possibile nuovo uomo di Sissi. I principali indiziati sono Alex e Dario: il primo però sarebbe fidanzato e ha anche misteriosamente smesso di seguire Sissi su Instagram. Per altri, però, la liason potrebbe anche essere con Nicol. Insomma, resta solo da attendere, conferme o smentite che siano.

