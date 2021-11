Ballando con le Stelle, siluro contro Milly Carlucci: "Cambiare registro", chi punta il dito

27 novembre 2021 a

Troppe liti a Ballando con le Stelle? Una telespettatrice e fan del programma di Milly Carlucci, in onda il sabato sera su Rai 1, ha posto questa domanda a Maurizio Costanzo nella rubrica apposita del settimanale Nuovo. “Se fossi in Milly cambierei registro e inviterei personaggi simpatici e pacifici”, ha fatto sapere Milena da Siena, riferendosi alle costanti discussioni tra artisti in gara e giuria. Una delle ultime liti, per esempio, ha avuto come protagonisti Selvaggia Lucarelli e Morgan.

Costanzo, però, non si è detto d'accordo con Milena: "Milly Carlucci e il suo programma sanno intrattenere benissimo il pubblico”. E ancora: "Lo show è coinvolgente e rilassante. Le liti possono capitare ma non c’è nulla di strano né di preordinato". La risposta del giornalista si è poi chiusa con una domanda alla spettatrice: "Se lei fosse nei panni della conduttrice, sceglierebbe personaggi poco conosciuti e senza personalità?”.

Maurizio Costanzo, infine, non ha esitato un secondo a definire la Carlucci, Morgan e tutta la giuria di Ballando dei professionisti di indiscutibile valore. Il talent di Rai 1 andrà in onda proprio questa sera, con la partecipazione speciale di Lino e Rosanna Banfi, nei panni di ballerini per una notte. Resta da vedere solo se ci saranno altre liti.

