Ballando con le Stelle, Arisa a luci rosse: "Non ho problemi a farlo". Tutto vero, pazzesco in prima serata Rai

Tutto vero, nessun ripensamento. Arisa, anche a Ballando con le Stelle, conferma la sua svolta erotica. Siamo alla puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 del 28 novembre, nella settimana in cui la cantante ha rivelato di essere pronta a un film "soft por***", frase che ha attirato le attenzioni dei re dell'eros italiano, Rocco Siffredi e Max Felicitas.

E così ecco che Arisa, a Ballando, prima si esibisce in un sensualissimo tango e poi torna a parlare delle sue ultime ambizioni. Tra gli ospiti in trasmissione c'era Serena Bortone, la quale ha chiesto a Rosalba Pippa dei chiarimenti. E Arisa: "Non ho detto questa cosa ma onestamente non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso - ha premesso -, perché è un'occupazione come un'altra. Nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale io non avrei problemi. Anche la tv generalista è piena di por*** fra le righe, quindi alla fine...", ha sganciato la sua personalissima bomba sexy.

Evidente e un pizzico sorprendente l'imbarazzo della Carlucci, sul quale ha insistito il giudice Fabio Canino, che ha commentato: "Vorrei venisse inquadrato il volto di Milly Carlucci dopo le dichiarazioni di Arisa...". Richiesta che la regia ha accolto.

