Ballando con le Stelle, Lino Banfi straziante sulla moglie malata di Alzheimer: "Se non mi riconoscerà più...", la sua promessa

28 novembre 2021 a

a

a

Attimi di grande commozione a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 dove ospite d'onore, in veste di ballerino per una notte, c'era Lino Banfi. Da Milly Carlucci, Banfi si è presentato insieme alla figlia Rosanna. E il comico ha commosso il pubblico parlando di sua moglie, della lunga storia d'amore con Lucia, che prosegue da 70 anni: dieci di fidanzamento e la bellezza di 60 di matrimonio.

"Quando mi vede si eccita". Fucilata in diretta contro Selvaggia Lucarelli, il vip che fa calare il gelo

Il punto è che Lucia è malata, ha l'alzheimer, e il racconto dell'attore pugliese è toccante. Parlando della moglie, afferma: "Se un giorno non dovesse più riconoscermi, vorrà dire che ci presenteremo di nuovo". Parole toccanti, malinconiche, profonde. Parole d'amore. L'alzheimer perseguita la moglie di Lino Banfi ormai da anni, non è la prima volta in cui l'attore ne parla.

Morgan-choc: "Quando vieni lasciato...", Roberto Bruzzone lo massacra

I due, entrambi pugliesi, come detto si conobbero da ragazzi: lei parrucchiera e lui che inseguiva il sogno, poi realizzato, di diventare un attore. Prima la "fuitina", dunque nel 1962 il matrimonio, veloce e intimo. Racconta Lino Banfi: "Avevamo fatto la fuitina quindi eravamo nel peccato. Quando ci hanno sposato ci hanno detto dai sbrighiamoci che dopo ho un matrimonio, come se noi non lo fossimo. Ma d'altronde noi non avevamo soldi per fare le cose in grande". Nel 2012 le nozze d'oro.

Poi, però, la maledetta malattia, che Lino Banfi fatica ad accettare: "Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia". E ancora: "La seguono i medici migliori: le sto provando tutte. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo", ha concluso Lino Banfi.

"Piena zeppa di pornografia". Prego? Arisa sconvolgente, Milly Carlucci disperata: ecco il suo volo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.