Belen Rodriguez, insulti in diretta a Tu si que vales: "Stolta, inadeguata. Ma che droga usi?", gelo e imbarazzo

Stroncatura totale per Belen Rodriguez, che sabato ha chiuso l'ultima edizione di Tu si que vales su Canale 5. La showgirl argentina è tornata alla guida del talent vip prodotto dalla Fascino dopo aver saltato le registrazioni delle prime puntate avendo partorito da poco la sua secondogenita Luna Marì, avuta dal nuovo compagno Antonino Spinalbese.

Il ritorno sul piccolo schermo, in un periodo peraltro molto turbolento dal punto di vista del gossip (da settimane si vocifera di una sua rottura con l'hairstylist milanese, con cui fa coppia da poco più di un anno, a causa - pare - di un tradimento di lui), non ha però convinto molti telespettatori. Giuseppe Candela, sul Fatto quotidiano, segnala come i commenti sui social per Belen siano stati tutti quanti, o quasi, assai negativi: "Pessima e inadeguata", viene definita, o ancora "Non sa condurre ed è out per la tv", "Stolta e inadeguata".

Al centro delle critiche soprattutto proprio l'ultima serata, l'unica della stagione in diretta (le altre sono tutte registrate). E proprio l'evento live avrebbe messo in evidenza, accusano molti, l'impreparazione e la mancanza di ritmo della argentina. Tra le pecche lo scarso feeling con Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la new entry Giulia Stabile, ex stellina di Amici, giudicati poco più che valletti.

E quando la Rodriguez ha chiesto a un concorrente quale droga usasse, non sono mancati altri velenosi giudizi. E a poco sembra essere servita la pacca sulla spalla ideale del giudice Teo Mammucari: "Brava, la gente non sa cosa succede in un programma come questo".

