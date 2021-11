Ballando con le Stelle, rissa Morgan-Bruzzone: "Le consiglio di riflettere". Dopo la diretta finisce male

Francesco Fredella 29 novembre 2021 a

Sempre lui, ancora lui: Morgan, al secolo Marco Castoldi, che accende una nuova polemica. Tutto è iniziato nel corso di Ballando con le stelle - il programma di Milly Carlucci del sabato sera in onda su Rai 1 - dove Morgan è uno dei protagonisti assoluti. E come detto si riaccende l’ennesima polemica. Il cantautore non fa sconti e prende di mira Roberta Bruzzone.

Facciamo, però, un passo indietro: il musicista ha fatto un monologo relativo al ghosting nell'ultima puntata di sabato scorso (Ghosting significa scomparire bruscamente dalla vita del proprio partner dopo aver interrotto una relazione sentimentale tormentosa).

"Dobbiamo capire il dolore di quando una persona viene lasciata. Quando veniva a mancare una persona ero il nulla. Oggi il ghosting vuol dire che non esistono parole e sguardi, che si fanno i blocchi e che si impedisce alla persona di esprimere la parola. Le ripercussioni sono danni fisici. Il ghosting fa mancare il fiato perché non puoi più parlare con quella persona, è una goccia che ti scava. Quando si dice ti amo, anche se non lo si prova più, non bisogna dimenticare quello che si è provato, non bisogna buttare tutto nella pattumiera, l’uso di questo amore è avere rispetto della persona a cui si è detto ti amo", ha affermato Morgan.

Dopo questa faccenda la Bruzzone ha deciso di intervenire con queste parole, scritte sui social e non pronunciate in trasmissione, dove era presente: "La sofferenza per essere stati lasciati non legittima la persecuzione di chi ha deciso di non voler avere più nulla a che fare con voi. Ci sono ottimi professionisti per non diventare stalker o peggio". E da lì lo scontro, la secca replica dell'ex frontaman dei Bluvertigo.

"Una criminologa dovrebbe sapere che il ghosting riguarda soprattutto i più giovani ed è alle radici delle loro sofferenze, del loro mal di vivere", scrive Morgan. E poi continua: "Invito a non impostare una discussione all’attacco, con post che animano litigi e contrapposizioni. Io sabato ho proposto con delicatezza, poeticità, umiltà e commozione un passaggio televisivo culturalmente utile. Le consiglio di riflettere responsabilmente e, per non rischiare di generare una inutile rissa tv, di approfondire l’argomento, se non le è familiare". Per adesso la Bruzzone non commenta. Silenzio assoluto.

