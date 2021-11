Gf Vip, Giucas Casella: storia segreta con Tina Cipollari? "Lei lo sa benissimo", confessione piccantissima

Francesco Fredella 30 novembre 2021 a

a

a

Giucas Casella ha svelato un retroscena alquanto gustoso e inedito al Gf Vip. "Mi frequentavo con Tina Cipollari", ha detto. Una confessione spiazzante sulla storica opinionista di Uomini e Donne: “Vedo che hai perso la memoria…Nel reality Il Ristorante mi telefonavi perché eri gelosa che frequentavo Tina Cipollari…”: le sue parole sono chiarissime e ora il concorrente del Gf Vip ne parla con Valeria Marini, new entry del reality di Canale 5.

"Durante la pubblicità, la Bruganelli e la Volpe...": al Gf Vip la situazione degenera, la testimonianza

Giucas Casella così ha spiazzato tutti. Compreso Alfonso Signorini, che ha colto la palla al balzo per cavalcare l'onda. “Cos’è questa storia con Tina Cipollari?”, gli ha chiesto il conduttore. “Lei sa benissimo quello che sto dicendo…Lasciamo stare che è una cosa vecchia…”, ha replicato Giucas. Per ora, insomma, si tratta di una relazione presunta. Nulla di certo e niente di confermato nemmeno dalla diretta interessata. Tina Cipollari, colonna portante di Uomini e donne, non ne parla. Religioso silenzio.

"Papà, da oggi avrai un amico in più lassù": Sonia Bruganelli, il lutto che la travolge

Sicuramente si tratterebbe di uno scoop, se tutto fosse vero. Si sa ancora poco, nessun dettaglio legato alla presunta relazione - segretissima - tra la Cipollari e il famoso mentalista della tv. Signorini, sicuramente, nel corso della puntata del Gf Vip ha cercato di indagare in ogni modo. Ma senza successo. In ogni caso, sembra che il direttore di Chi sia andato a caccia di qualche dettaglio su questa spifferata. Tempo al tempo.

Soleil Sorge "limona" con Alex Belli: roba da matti, che umiliazione per Delia Duran | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.